Sådan vil faldende gaspriser påvirke dig og virksomhederne

I sidste uge skete der noget mystisk.

Ud for den spanske kystby Cádiz lå 15 tankskibe og flød rundt med en af Europas mest eftertragtede råvarer lige nu. Men de havde ingen steder at aflevere den flydende naturgas ombord. For det europæiske kontinents gaslagre var fyldt til randen.

De fyldte lagre er en af årsagerne til, at gaspriserne de seneste uger bare er faldet, faldet... og faldet. De to andre handler om et mildt efterår, og om at vi allesammen har skruet ned for forbruget, forklarer Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker hos Danske Bank.