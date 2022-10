En dag vil Anders Krojgaard Lund gerne være forsvarsminister.

Ikke at det ligger lige for på nuværende tidspunkt, men det er hans ambition, at Det Konservative Folkeparti skal have langt større indflydelse, end tilfældet er i dag.

Et sted at starte er det forestående folketingsvalg, hvor han stiller op for partiet i Horsens side om side med profiler som Marcus Knuth og Mona Juul, der begge sidder i Folketinget. Selvom nuværende meningsmålinger ikke lægger op til det, håber Anders Krojgaard Lund stadig på, at der også bliver en plads til ham på den anden side af et valg - for selvom kandidaterne er enige, adskiller de sig også, siger han.