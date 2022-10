En af nyere tids største erhvervssucceser i Horsens slanker virksomheden yderligere.

Huscompagniet, der startede i Horsens, tager nu konsekvensen af et faldende salg af typehuse. Blot et par måneder efter at virksomheden meddelte, at den vil forlade Horsens, er der en »større reorganisering« af forretningen