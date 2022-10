Der er nemlig håb forude, skriver ejerne i facebookopslaget.

»Vi arbejder hårdt for at undersøge muligheden for at rekonstruere selskabet, således at gavekort, reservationer og medarbejdere kan bevares,« lyder det i opslaget.

Restauranten oplyser, at den tager kontakt til folk med reservationer, og at de løbende vil opdatere på Facebook.

Gasfabrikken er langt fra den eneste restaurant i Horsens, der den seneste tid har måttet dreje nøglen om. For nylig gik også Gorms Pizza, ejet af tv-personligheden Gorm Wisweh, konkurs, mens Mackies efter 24 år endegyldigt kastede håndklædet i ringen i september.