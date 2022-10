Familievirksomhed modtager prestigefyldt erhvervspris for andet år i træk

Coronanedlukninger, forsyningskrise og stigende priser.

Det lyder lige umiddelbart som cocktailen på en grim virkelighed for en mindre virksomhed. Men ikke desto mindre har familievirksomheden Sølund Huse, der holder til i Hovedgård nær Horsens, formået ikke bare at holde hovedet oven vande, men også vækste gennem svære tider. Derfor er de nu for andet år i træk blevet præmieret for deres indsats.