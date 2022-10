Det private udlejningsmarked har de seneste måneder været særdeles meget i vælten ,og på grund af den tårnhøje inflation risikerer adskillige danskere at få sat deres husleje op.

Samtidig begynder det at være vanskeligt at få lejet tomme lejemål ud, og det får nu et af udlejningsselskaberne til at reagere med et alternativt tilbud.