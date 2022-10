Alting ser ud til at flaske sig for Lars Løkke og Moderaterne, der ifølge de seneste meningsmålinger står til at stryge direkte ind på Christiansborg ved det kommende folketingsvalg.

Lige så godt har det set ud for Tobias Grotkjær Elmstrøm, der som spidskandidat for Moderaterne står til et af de eftertragtede sæder.