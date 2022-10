En stor gul trøje hang på en bygning til skue i Vejle.

Bevares, det var godt nok et symbol på, at Tour de France var i byen, men fodboldfans kunne ikke undgå at more sig over, at det lignede AC Horsens’ hjemmebanetrøje.

De to byer er indædte rivaler, og nu skal en gul trøje igen til Vejle.