21/10/2022 KL. 15:00

Claus Skovholm skal stå i spidsen for JP Horsens: »Vi skal udfordre horsensianerne og dem, der bestemmer i Horsens«

30-årige Claus Skovholm er ny mand i spidsen for JP Horsens. Han brænder for at udfordre læseren og ser frem til udelukkende at skrive for et digitalt medie.