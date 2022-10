18/10/2022 KL. 16:00

Skal Lars Løkke være statsminister? »Hvis der er opbakning fra andre partier, vil jeg ikke modsætte mig,« siger Tobias Grotkjær Elmstrøm fra Moderaterne

Flere steder i Horsens hænger Lars Løkke Rasmussen i lygtepælene i stedet for den lokale Tobias Grotkjær Elmstrøm. Det er ikke et problem, siger horsensianeren, der under de rette omstændigheder kan se sin partiformand som statsminister.