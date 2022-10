Ifølge Michael Nedersøe er han hver eneste valgkamp udsat for hærværk. Denne gang skete det ifølge ham natten til mandag, hvor ca. otte valgplakater blev ødelagt.

»Det er vildt frustrerende for det koster både penge, og så er det ikke godt for miljøet. Jeg plejer at genbruge mine plakater. Det er meningen, at jeg skal bruge tiden på at føre valgkamp, men nu skulle jeg bruge tid på valgplakaterne og bøvle med primitive tåber, der ikke kan finde ud af at lade vores ting være. Det er et angreb på demokratiet,« siger han.