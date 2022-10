Heldig horsensianer: »Nu parkerer vi millionen et godt sted, så vi har råd til noget større at bo i«

Men på sigt bliver børnene nok glade for millionen alligevel, vurderer manden fra Horsens. Millionen skal nemlig hjælpe familien med at få et større hus, lyder det.

»Vi har snakket om, at vi skal have noget andet at bo i på lidt længere sigt. Lige nu deler vores små børn værelse, men vi kan godt se, at det ikke er holdbart i længden, så nu parkerer vi millionen et godt sted, så vi har råd til noget større at bo i, når det er,« fortæller manden fra Horsens.

Han slutter af med at sende et varmt tak til Tottenhams danske spiller, der til gengæld kan glæde sig over at have vundet en evig fan i det østjyske.

Der er dog en ting, der kan sætte stopper for, at der bliver tale om en evig fan.

»Jeg holder kun med AC Horsens, men jeg tænker ikke, at jeg kan sige noget ondt om Pierre-Emile Højbjerg i resten af hans tid. Årh, hvis han skifter til Vejle, så kan jeg nok godt få det lidt stramt med ham, men det gør han nok heller ikke,« siger han.