Learnmark Horsens sender to elever til DM i Skills næste år. Det drejer sig om 17-årige Søren Kjærskov Damgaard og 21-årige Tobias Bach Rasmussen.

Makkerparret er ved at uddanne sig til anlægsstruktør på Learnmark og har netop vundet regionsmesterskabet for lærlinge. Det sikrer dem billetten til at