16/10/2022 KL. 12:00



Horsens-træner har luret det ømme punkt hos FCM: »Det er vi nødt til at se, om vi kan udnytte«:

Søndag tørner AC Horsens sammen med ulvene fra FC Midtjylland. Med en sejr kan Horsens bringe sig op på ligaens 5. plads - mens et nederlag betyder, at klubben kun ligger ét point over nedrykningsstregen.