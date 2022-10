Slut med surdejsbund: Landsdækkende pizzakædes Horsens-restaurant er gået konkurs

Nu fortæller Statstidende dog en lidt anden historie. For selskaberne bag de tre restauranter, Gorms Restauranter ApS og Gorms Kolding ApS, er gået konkurs. Det skriver FødewareWatch.

Mediet har talt med kurater Kristian Gustav Andersson, der peger på to årsager til konkurserne: De to selskaber er insolvente, og ledelsen har ønsket at skifte strategi.

Gorms Restauranter ApS, selskabet bag restauranterne i Horsens og Roskilde, kom ifølge FødewareWatch ud af 2021 med et underskud på knap 3,6 mio. kr., en bruttofortjeneste på lidt under 3 mio. kr og en egenkapital på blodrøde minus 12 mio. kr.