Efterspørgslen på nybyggede parcelhuse fra Milton Huses hånd har taget et gevaldigt dyk i år, hvilket betød at husfirmaet i slutningen af august måtte melde ud, at kontoret i Horsens skulle lukke.

Det samme skulle flere andre af virksomheden afdelinger, sådan så der i stedet for 13 kontorer ville være seks kontorer tilbage på landsplan.