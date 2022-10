15/10/2022 KL. 11:00

Skal du på smuttur i weekenden? Raketten blev fyret af 2017 - nu er sidste skud på stammen her

Weekenden og efterårsferien står for døren. JP Horsens kommer med bud på oplevelser i landsdelen. Med udstillingsprojektet "Connect Me" giver kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding endnu et bud i et labyrintisk univers på, hvordan man kan udfordre og inkludere publikum i museumsrummet.