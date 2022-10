JP Horsens stiller de kommende uger skarpt på politiske temaer og dagsordener i valgkampen. Vi giver ordet både til vores lokale kandidater og til borgere i kommunen.

Vores mål er at nuancere debatten om de vigtigste temaer i valgkampen.

Har du et valg-tema, som du gerne vil have belyst, og har du en vinkel, som du synes, at vi som medie skal stille skarpt på, så tøv ikke med at kontakte os.

jphorsens@jphorsens.dk