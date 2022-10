Miljøstyrelsen har politianmeldt Fjernvarme Horsens A/S efter et ammoniakudslip i Horsens Fjord 25. september.

Det oplyser styrelsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed for Fjernvarme Horsens A/S nu haft lejlighed til at undersøge forholdene nærmere og vurderer, at der er grundlag for at politianmelde virksomheden for overtrædelse af miljølovgivningen, skriver styrelsen.