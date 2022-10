Er du hyppig bruger af den horsensianske trafik, er det en god idé at læse med her.

To veje i Horsens står således foran vejarbejde, fordi de skal have ny asfalt på, og den ene af de to bruges hver dag af tusindvis af bilister.

Det drejer sig om Haldrupvej, der får ny asfalt på stykket fra Sundvej til rundkørslen ved Stensballe.