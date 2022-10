Efter flere forureninger: Vinterbaderne er skeptiske og træder på bremsen

De seneste ugers udslip med kendte og ukendte forureninger i Horsens Fjord ved havnen giver bekymring i vinterbadeklubben Aqua Vitus.

For små to uger siden havnede over 25.000 liter ammoniakvand i Horsens Fjord ved en fejl, og i denne uge har der to gange været uforklarlige og mystiske hvide eller