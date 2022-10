For små to uger siden havnede 25.000 liter amoniakvand ved en fejl i Horsens Fjord. Det var Fjernvarme Horsens, der skulle flytte vandet til en anden beholder, da det løb over og ud i havnen.

Kan det have noget at gøre med udslippet af ammoniakvand?

»Nej. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det er vi ret overbeviste om, at det ikke har. For det første, fordi det er over en uge siden, og ammoniakvandet er blevet fortyndet meget, meget hurtigt. Siden da har vindretningen været, så vandet er blæst ud af fjorden. Og samtidig ligger de to steder i hver sit havnebassin. Man skal uden om spidsen for at komme ind i det nordlige havnebassin og så skal man helt ind i bunden, så jeg tænker det er meget, meget usandsynligt. Alt taler imod.«