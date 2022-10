Omsætter for over en halv mia. kr.: Giver op på vigtig gas-sikkerhed

Hvis gasleverancerne i en nær fremtid fejler, vil det få uoverskuelige konsekvenser for foderproducenten Hamlet Protein i Horsens.

Virksomheden er havnet på en liste over store gaskunder, som vil få lukket for gassen, hvis der bliver knaphed på gas. Egentlig havde Hamlet Protein en plan om at ansøge om at blive en beskyttet gaskunde, men det håb er nu helt slukket.