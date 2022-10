»I lyset af den nuværende situation er vi alle nødt til at tage ansvar og ændre på vores vaner for at spare på strømmen. Julebelysningen har altid været en vigtig tradition, som også har stor betydning for butikkerne. Derfor er jeg særligt glad for, at vi sammen med vores detailhandel har fundet fælles fodslag og står sammen om at skrue ned,«, siger Bjarke Butt Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune ifølge en pressemeddelelse.

Det er nu vedtaget, at julebelysningen i byen kun vil være tændt fra kl. 16-22 – modsat tidligere, hvor julebelysningen har været tændt i døgndrift.