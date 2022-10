Stemmer Horsens-borgerne meget anderledes i forhold til resten af landet?

Baseret på en gennemgang af valgresultatet ved det seneste folketingsvalg er svaret ja, hvert fald i en vis grad. To partier klarede sig således markant bedre i Horsens Kommune i forhold til landsresultatet.

Her sikrede særligt én politiker sit parti et resultat i Horsens-kredsen, der lå et stykke over landstallet.