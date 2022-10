Det kan betale sig at have sans for planlægning - i hvert fald hvis man er en af dem, der skal med tog til og fra Horsens i disse dage.

Mandag oplyser DSB nemlig, at dele af togdriften omkring byen er ændret mandag og tirsdag mellem Fredericia og Aarhus. Det skyldes en fejl på skinnerne ved Horsens St, så der kun kan køre tog i et spor på dele af strækningen. Lørdag kørte et tog af sporet ved Horsens St., men endnu er fejlen ikke lokaliseret.