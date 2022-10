Byrådet vil stå vagt om vores penge: I virkeligheden gør aftale hverken fra eller til

Horsensianernes penge skal ikke ende på Caymanøerne, Panama eller andre såkaldte skattelylande.

Sådan lød beskeden, da politikerne i byrådet blev enige om et budgetforlig for 2023. I aftalen stod skrevet, at kommunen »skal gå foran og tage et socialt ansvar« ved bl.a. at undersøge, om »kommunen kan undgå at købe varer og ydelser fra virksomheder, der har ejerskab placeret i skattelylande«.