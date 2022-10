Nyt formodet kemikalieudslip i Horsens Havn

Brandvæsnet rykkede søndag ud på anmeldelse af et kemikalieudslip i Horsens Havn.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det er mandag morgen fortsat ikke klart, præcis hvad der flød rundt i bassinet.

Indsatsleder Claus Rindhal Hansen siger til TV2 Østjylland, at man arbejdede indtil kl. 22 med at finde kilden til udslippet. Men det har ikke kunne lade sig gøre. Det, man kunne se, var et grønligt stof i overfladen.