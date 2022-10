En af landets absolut største entreprenørselskaber er for alvor ved at tage form. Fremover er det slut med navnet CASA, når selskabet fra lørdag får nyt navn i forbindelse med fusionen med KPC.

Det er den fælles ejer ActivumSG, der står bag beslutningen, og her lyder begrundelsen, at man ønsker at respektere arven fra de to