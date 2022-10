01/10/2022 KL. 12:00

For abonnenter

Millioner på spil i AC Horsens' hidtil vigtigste kamp i sæsonen

Efter denne spillerunde i Superligaen skal der udbetales TV-penge, men beløbet afhænger i høj grad af, hvorvidt AC Horsens søndag formår at få skovlen under rivalerne fra Silkeborg IF.