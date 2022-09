Miljøstyrelsen sender mandag et miljøskib til Horsens Fjord for at undersøge konsekvensen af et stort ammoniakudslip i weekenden.

Det oplyser funktionsleder Stig Eggert Pedersen, Miljøstyrelsen.

- Vi tager vandprøver forskellige steder i fjorden og holder det op mod de målinger, vi løbende udfører i fjorden, siger han.