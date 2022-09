Nu rammer energikrisen: Sløjfer populær attraktion og sænker temperaturen

For et par uger siden proklamerede Horsens-borgmester Peter Sørensen (S), at intet er fredet i kommunens bestræpelser på at finde steder, hvor der kan spares på energiforbruget.

Borgmesteren foreslog bl.a. dengang at droppe den skøjtebane, der plejer at blive sat op foran rådhuset, fordi den bruger for meget strøm.

Nu står det klart, at kommunen dropper at sætte skøjtebanen op på Rådhustorvet i Horsens i år.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at horsensianerne ikke kan samles om byens skøjtebane, som vi plejer. Men i den nuværende situation vurderer vi, at det her er et nødvendigt bidrag til forsyningssikkerheden,« siger Bjarke Butt Eriksen, direktør i Teknik og Miljø i Horsens Kommune i pressemeddelelsen.