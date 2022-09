Det er foråret 2020. Danmark er for første gang lukket ned på grund af den verdensomspændende coronapandemi, som ingen på dette tidspunkt kender det fulde omfang af.

Han sad i et godt job i vindmølleindustrien, da han fik en idé. En idé til at skabe sit eget firma, der kunne hjælpe små og mellemstore virksomheder til at leve op til de mange krav, der i dag findes for klima og bæredygtighed. Han startede det firma.