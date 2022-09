Uhyggelig lysfest bliver skåret tættere ind til benet

Om en tilsvarende forestående lysfest i Aabenraa har Lumagicas marketingchef Nadja Sandberg Kalnæs til JyskeVestkysten for få dage siden sagt:

»Den måde, som vi har regnet det ud på, så svarer det til, at hvis du ikke tager til lysfestival, men bare bliver derhjemme og måske ser fjernsyn, og ungerne er på deres computer, så bruger man faktisk mindre strøm ved at tage ned til os. Vores undersøgelse er lavet ud fra et gennemsnitligt antal gæster. Så det vil sige, at jo flere gæster, der kommer, jo mindre strøm bruger vi for hver gæst.«

Der vil være åbent til lysfest i Bygholm Park alle weekender i oktober samt hele uge 42. De fleste af dagene fra kl. 17 til 21.30.