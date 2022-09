Solgte sit livsværk: Peter Gammelby får tocifret milliongevinst på frasalg

I over et år var Peter Gammelby afklaret med tanken. Han ville sælge sit livsværk.

Men det skulle ske på en måde, hvor han fik lov til at overdrage virksomheden ordentligt efter at han har brugt en hel generation på at bygge det hele op.

For et par måneder siden kunne den 64-årige erhvervsmand så skåle i champagne med udsigt over Aarhus.