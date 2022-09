»I højhuset er etagerne blevet renoveret en for en, mens huset har været i drift. Det har været en til tider meget udfordrende opgave, og jeg er derfor glad på både patienternes og medarbejdernes vegne over, at vi er ved at være i mål med et flot resultat,« fortsætter Lisbeth Holsteen Jessen.

For flere vil det formentlig gøre en forskel, at sengeafsnittene flyttes fra de midlertidige lokationer, som hospitalsdirektøren også er inde på.

Medicinsk Sengeafsnit 2 og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit flytter nemlig ind i nye permanente rammer, efter at have været placeret midlertidigt i Nye Nord og på plan 4 i højhuset.