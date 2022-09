Direktør forlader historisk hotel: Nu skal hun være hoteldirektør i Legoland

Kari Brandsgård er oprindeligt uddannet kok og har boet i Danmark siden 1995, hvor hun mødte sin mand, mens hun arbejdede på et hotel i Sydkorea.

I dag bor ægteparret i Gauerslund, der ligger mellem Vejle og Fredericia. Hendes mand arbejder også i Lego-koncernen.

»Jeg har et meget tydeligt barndomsminde fra Legoland, og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at have fokus på at give gæsterne, når de besøger vores overnatningssteder. Lego-brandet er kendt for, at det bedste ikke er for godt, og det stiller et helt naturligt krav til os om, at vi skal levere vores ypperste hver dag, så vi kan fortsætte med at skabe fantastiske barndomsminder,« siger Kari Brandsgård i pressemeddelelsen.