Cheftræner bekymret for defensiven: »Vi lukker for mange mål ind«

Cheftræner Jens Berthel Askou erkender, at han gerne snart vil se flere mål fra sit mandskab, men han har sit fokus et helt andet sted. Han er nemlig mere bekymret for Horsens’ defensiv.

»Det har jeg overhovedet ikke tænkt over (manglende skarphed i offensiven, red.). Vi vil selvfølgelig gerne score nogle flere mål, men det, der bekymrer mig mest lige nu, er, at vi lukker for mange mål ind.«

»Vi har haft chancer til flere mål, og vi kunne sagtens havde fundet tre eller fire mål mere i vores tidligere kampe, som kunne have givet os nogle flere point.«