Horsens fik andet nederlag på stribe

Små ti minutter senere fordoblede Ibrahim Said hjemmeholdets føring. Den 20-årige nigerianer opsnappede kuglen midt i Horsens’ felt, rundede et par forsvarsspillere og lagde den sikkert i mål.

Horsens begyndte senere at vise en smule tænder og fik endda sendt bolden i kassen hele to gange inden pausen, men begge sekvenser blev omgående annulleret for offside.

Gæsterne kom bedre med i anden halvleg, mens Viborg omvendt begyndte at spille noget langsommere.

Efter stor ihærdighed lykkedes det gæsterne at reducere til 1-2 i dommerens tillægstid på et mål af Magnus Jensen, men mere blev det ikke til.