»Lidt af et eventyr,« betegnede Andreas Laursen selv sit skifte fra at spille i breddeklubben Odder IF til at rykke til Malta, da JP Horsens talte med ham i begyndelsen af juni.

Dengang vidste han ikke, om drømmen ville gå i opfyldelse om at spille i den prestigefyldte turnering.

Det gjorde den, og nu er han vendt hjem til Danmark.

Både stolt, men også afklaret.

»Det har været en sindssyg oplevelse, og fedt at prøve - og at kunne sige, at man har spillet det. Så det er jeg glad og stolt over, at jeg har fået den mulighed,« siger han og tilføjer, at han nu er afklaret: