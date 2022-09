Far til to er bekymret: Skoler må dele billeder af børn, selvom forældrene ikke har givet samtykke

»Jeg synes, vi har brug for at tage en snak om, om det er nødvendigt for skolernes arbejde at dele billeder af børnene på skolens eksterne hjemmeside og på sociale medier. Der findes jo et udmærket system for at dele billederne for de mennesker, de er relevante for på Aula,« siger Mads Laier Sørensen til JP Horsens.

»Da jeg først så, at det også gjaldt hjemmesiden og sociale medier tænkte jeg, at det måtte være en fejl. Det var det ikke,« tilføjer han.

Over for DR har Horsens Kommune forklaret, at »skolen vil altid imødekomme en forældres ønske om at få fjernet billedet fra både Aula, Facebook eller andre steder.«

»Men det er sådan, at Datatilsynets vurdering er, at det ikke er nødvendigt at indhente samtykke, hvis det er væsentligt for institutionens virke at gøre brug af de her billeder. Og det er jo det, vi forholder os til,« siger Kaspar Kragh, der er informationssikkerhedsansvarlig, i kommunen til DR.