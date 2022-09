Fængslet vinder arkitekturpris og pengepræmie

I en pressemeddelelse skriver Renoverprisen, at Vestsalen »ikke blot har givet fængslet en ny funktion, men også har spillet en større rolle i at transformere Horsens’ identitet fra fængselsby til kulturdestination.«

»Med næsten kirurgisk præcision har man gennembrudt den nederste 1,5 etage, så der er skabt en åbning hele vejen fra udearealerne og ind i den ikoniske indergård. Frem for at opføre en ny bygning skræddersyet til events, konferencer og koncerter har man ved at transformere fængslet ikke blot sparet CO2-udledning, men også fået nogle helt særlige rum, som folk kommer for at besøge fra nær og fjern – af egen fri vilje vel at mærke,« står der i pressemeddelelsen.