Oplever du kø og bøvl ved de nye lyskryds? Her er forklaringen

I løbet af sommeren blev der installeret nye trafiklys ved afkørslerne på både Horsens N og Horsens S. De nye trafiklys blev lavet, for at få trafikken til og fra motorvejen til at glide nemmere. I fredags blev det sidste lyskryds taget i brug, men arbejdet er ikke slut.

Hvis du indtil nu har oplevet, at trafiklysene ikke har løst problemerne med kø på frakørselsramperne eller at man holder for rødt lys alt for længe, så er der en forklaring.