Endnu flere horsensianere får mulighed for at køre grønt i nærmeste fremtid.

Første etape af Horsens Kommunes strategi for at bidrage til en veludbygget lade-infrastruktur har netop været i udbud, og det er gået over al forventning, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

»Vi har oplevet en rigtig stor interesse for at byde ind på projektet, og vi har fået nogle gunstige bud på alle placeringer af ladestandere spredt over hele kommunen. Det betyder, at vi - modsat andre kommuner - kan se frem til at få opgaven løst uden at skulle have pungen op af lommen,« fortæller Peder Van Roest Dahl, udbudskonsulent i Horsens Kommune.