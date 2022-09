Niels Erik Søndergaard vil ikke kommentere konkrete navne, men siger, at AC Horsens på transfervinduets sidste dag forhandlede med to klubber om to angribere.

»Vi var i dialog med to klubber, men vi nåede aldrig til et punkt, hvor der var underskrevet klubaftaler eller hvor vi var direkte tæt på at lande en aftale. Men der var da tæt dialog, for det er klart, at når man kommer så tæt på deadline og man reelt set ikke ved, hvad man kan nå i mål med, så er man nogle gange nødt til at spille på mere end én,« siger han og tilføjer:

»Det er både uheldigt for dem, der sidder i det og måske til sidst ender med ikke at blive valgt til, og det kunne også være os, der ikke bliver valgt til. Men i hvert fald i det ene tilfælde er det os, der ender med at vælge den anden fra, fordi vi tager Simon til sidst,« siger han.

Den anden spiller nåede klubben at stoppe kontakten med, inden Simon Makienok fik en kontrakt.

»Vi havde også lidt en tredje udlænding, som vi vidste, at vi kunne leje, hvis alt andet kiksede. Så der var en plan A, B og C,« siger han.