Ejer historisk gods: Lego-arving i skilsmisse - tager familienavnet tilbage

Agnete Kirk Kristiansen er datter af den tidligere Lego-topchef Kjeld Kirk Kristiansen og oldebarn af grundlæggeren af Lego, Ole Kirk Christiansen.

Hun er dermed fjerde generation af sin familie til at være medejer af Lego.

Bloomberg vurderer hende til at være placeret som nummer 408 på listen over verdens rigeste personer. I december sidste år blev hun af Bloomberg udnævnt til at være verdens rigeste kvinde under 40 år.

Trecifret milliontab på gods

Agnete Kirk Kristiansen og Claus Thinggaard blev gift i 2008.

To år senere købte de det historiske gods Julianelyst, der ligger i Østbirk uden for Horsens. Prisen for godset endte ifølge Finans på lidt over 100 mio. kr.