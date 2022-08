Simon Makienok på plads i AC Horsens: »Jeg kommer hjem som en bedre udgave«

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård er glad for sin nye signing.

»Vi har haft mange emner i spil, men Simon Makienok har stået højt på vores prioriteringsliste i lang tid. På et tidspunkt så det svært ud, og vi arbejdede på alternativer, men vi forsøgte at tage handsken op igen, og vi er glade for, at det nu er lykkes,« forklarer sportschefen i pressemeddelelsen.

Han kalder Makienok »en angrebsprofil, der har en flot karriere på sit CV.«

»Han havde mulighed for at fortsætte i St. Pauli, men han har haft et ønske om at komme hjem, og vi er glade for, at han har valgt AC Horsens. Vi har sigtet efter en rigtig dygtig angriber, der øger konkurrencen i truppen, og det får vi med Makienok,« siger Niels Erik Søndergård.

Også cheftræner Jens Berthel Askou er begejstret over tilgangen af den tidligere A-landsholdsspiller, som har første træningsdag fredag i denne uge.

»Vi er rigtig glade for at hente en dygtig angriber med stor erfaring, højt niveau og klare spidskompetencer i form af fysik og hovedspil, som vi nok skal få gavn af med vores mange indlæg, men han kan også mange andre ting,« lyder det fra cheftræneren.

»Han giver os en ekstra dimension i forhold til de angribere, vi allerede har i truppen. Makienok skal hjælpe os med at lægge yderligere lag på, så vi kan fortsætte vores udvikling som hold, og han kommer til at rage en masse opmærksomhed til sig, som spillerne rundt om ham kan lukrere på,« tilføjer Jens Berthel Askou.