»Der vil være længere til spilletid i AC Horsens, hvor vi også har Matej Delac og Marcus Bobjerg i superligatruppen samt Andreas Hermansen på U19. Ambitionen med lejeopholdet er spilletid til Hoff, og vi vil stadig have snor i ham forstået på den måde, at han fortsat skal træne med Lars Winde et par gange om ugen og passe sin styrketræning her på CASA Arena Horsens. Det skulle gerne resultere i, at vi får en styrket Anders Hoff retur efter lejeopholdet,« tilføjer Niels Erik Søndergård.

