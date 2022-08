32-årig horsensianer fængslet efter vanvidskørsel over Storebæltsbroen

En 32-årig mand fra Horsens er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. september, sigtet for vanvidskørsel over Storebæltsbroen.

Manden kørte ifølge politiet påvirket af narko og alkohol, han kørte for stærkt, og derudover er han sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse og for at forvolde andre skade. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.