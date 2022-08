27-årige Maria Fisker Petersen har altid vidst, hun gerne ville have børn. Derfor havde hun også sagt til sin kæreste, at hun ville have den første, inden hun fyldte 25.

De gik i gang et år før hendes fødselsdag, men det skulle vise sig at tage 2,5 år og flere fertilitetsbehandlinger, før det lykkedes parret at blive gravide.